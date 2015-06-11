العضلة الضامة تمنع حفني من مران الزمالك

عانى أيمن حفني نجم الزمالك من شد في العضلة الضامة جعلته يغيب عن تدريب الفريق الأبيض اليوم الأربعاء.

اللاعب الملقب بـ"الحاوي" لم يستطع المشاركة في المران، وفضل جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن يريحه.

وأوضح الزمالك فيما أبرزه على موقعه الرسمي أن اللاعب لن يشارك مع الفريق في المباراة الودية التي تقام يوم الخميس.

ويلعب الزمالك أمام غزل دمياط للاستعداد لعودة الدوري الممتاز بعد انتهاء الأجندة الدولية لمنتخب مصر.

ويخوض منتخب مصر مباراة مهمة أمام تنزانيا في الجولة الافتتاحية من مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا.