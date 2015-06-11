طبيب المنتخب: إصابة المحمدي بالأضلاع العائمة.. وطريقة كوبر ساعدت صلاح ورمضان صبحي

قال أسامة الشاعر طبيب منتخب مصر إن الفريق يتدرب غير منقوص إلا من لاعب واحد هو أحمد المحمدي بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمباراة تنزانيا في الجولة الأولى من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وصرح طبيب المنتخب ل قناة النهار للرياضة "المحمدي لازالت حظوظه ضعيفة في خوض المباراة يوم الأحد".

وأوضح "اللاعب مصاب في منطقة تسمى الأضلاع العائمة. تلك الحالة لا يمكن معها إلا المتابعة وانتظار تعافيها".

وأكمل "المفترض أن يشفى اللاعب بعد 3 أيام، لكن هذا لم يحدث. لهذا سيخضع المحمدي لأشعة جديدة يوم الجمعة لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء".

ثم استدرك "لكن باقي اللاعبين كلهم على أتم الاستعداد للعب".

طريقة كوبر

وعن محمد صلاح الذي عانى من ضيق تنفس خلال الأيام الأخيرة،أفصح طبيب المنتخب "إنه جاهز بدوره".

وأوضح "اللاعب عانى من مشاكل في الجيوب الأنفية. هذا الأمر تم علاجه وصلاح خاض تدريبا قويا جدا اليوم وكان ممتازا".

كذلك تحدث طبيب المنتخب عن رمضان صبحي الذي انضم للفريق وهو يعاني من إصابة بكدمة في العضلة الضامة تعرض لها وهو يلعب مع الأهلي أمام الإفريقي التونسي.

وتحدث الطبيب "كوبر له طريقة ممتازة في العمل. يجري جلسات استشفاء وتدليك يوميا بعد كل تدريب. هذا الأمر ساعد كل اللاعبين على أن يكونوا في أتم الاستعداد".