أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طبيب المنتخب: إصابة المحمدي بالأضلاع العائمة.. وطريقة كوبر ساعدت صلاح ورمضان صبحي

Google+ Print
طبيب المنتخب: إصابة المحمدي بالأضلاع العائمة.. وطريقة كوبر ساعدت صلاح ورمضان صبحي طبيب المنتخب: إصابة المحمدي بالأضلاع العائمة.. وطريقة كوبر ساعدت صلاح ورمضان صبحي

قال أسامة الشاعر طبيب منتخب مصر إن الفريق يتدرب غير منقوص إلا من لاعب واحد هو أحمد المحمدي بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمباراة تنزانيا في الجولة الأولى من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وصرح طبيب ل قناة النهار للرياضة "المحمدي لازالت حظوظه ضعيفة في خوض المباراة يوم الأحد".

وأوضح "اللاعب مصاب في منطقة تسمى الأضلاع العائمة. تلك الحالة لا يمكن معها إلا المتابعة وانتظار تعافيها".

وأكمل "المفترض أن يشفى اللاعب بعد 3 أيام، لكن هذا لم يحدث. لهذا سيخضع المحمدي لأشعة جديدة يوم الجمعة لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء".

ثم استدرك "لكن باقي اللاعبين كلهم على أتم الاستعداد للعب".

طريقة كوبر

وعن محمد صلاح الذي عانى من ضيق تنفس خلال الأيام الأخيرة،أفصح طبيب المنتخب "إنه جاهز بدوره".

وأوضح "اللاعب عانى من مشاكل في الجيوب الأنفية. هذا الأمر تم علاجه وصلاح خاض تدريبا قويا جدا اليوم وكان ممتازا".

كذلك تحدث طبيب المنتخب عن رمضان صبحي الذي انضم للفريق وهو يعاني من إصابة بكدمة في العضلة الضامة تعرض لها وهو يلعب مع الأهلي أمام الإفريقي التونسي.

وتحدث الطبيب "كوبر له طريقة ممتازة في العمل. يجري جلسات استشفاء وتدليك يوميا بعد كل تدريب. هذا الأمر ساعد كل اللاعبين على أن يكونوا في أتم الاستعداد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور