استورجى ينتحر بإطلاق النار على نفسه لرفض والدته زواجه من مطلقة

أقدم استورجى بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته، بعد أن رفضت والدته زواجه من مطلقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنطة المركزى.

تلقى العميد ناصر عطية بلاغا من شرطة النجدة بوصول "محمود.ا.ا" 20 سنة استورجى مقيم قرية الأنبوطين مصاب بطلق نارى خرطوش بالبطن ووفاته.

انتقل الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز السنطة لموقع الحادث وكشفت التحريات أن القتيل نشبت بينه وبين والدته مشاجرة لرفض الأخيرة زواجه من سيدة مطلقة تربطه بها علاقة عاطفية قام على إثر ذلك بإخراج فرد خرطوش كان بحوزته وأطلق عيارا ناريا على نفسه، واستقرت الطلقة فى بطنه وأودت بحياته فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وقام العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بإخطار اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.