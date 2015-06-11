مقتل وإصابة 12 بالجيش الليبى جراء اشتباكات عنيفة بمدينة بنغازى

لقى جنديان بالجيش الليبى مصرعهما وأصيب عشرة آخرون جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى، بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن المستشفى استقبل اليومين الماضيين جثتين لجنديين من الجيش قتلا بمحور الليثى والمحور الغربى"، لافتة إلى أن الطب الشرعى صرح بدفن الجثتين.

وأضافت البرغثى أن المستشفى استقبل أيضا عشرة جرحى جراء الاشتباكات بمحور الليثى ومحورى وسط البلاد والمحور الغربى ببنغازى، مشير إلى أن إصابات الجنود تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وغادر المستشفى 7 جنود بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم وهناك ثلاث حالات تحت الرعاية الطبية.

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