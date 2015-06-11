أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 12 بالجيش الليبى جراء اشتباكات عنيفة بمدينة بنغازى

Google+ Print
مقتل وإصابة 12 بالجيش الليبى جراء اشتباكات عنيفة بمدينة بنغازى مقتل وإصابة 12 بالجيش الليبى جراء اشتباكات عنيفة بمدينة بنغازى
لقى جنديان بالجيش الليبى مصرعهما وأصيب عشرة آخرون جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى، بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن المستشفى استقبل اليومين الماضيين جثتين لجنديين من الجيش قتلا بمحور الليثى والمحور الغربى"، لافتة إلى أن الطب الشرعى صرح بدفن الجثتين.

وأضافت البرغثى أن المستشفى استقبل أيضا عشرة جرحى جراء الاشتباكات بمحور الليثى ومحورى وسط البلاد والمحور الغربى ببنغازى، مشير إلى أن إصابات الجنود تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وغادر المستشفى 7 جنود بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم وهناك ثلاث حالات تحت الرعاية الطبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365