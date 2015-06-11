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مصدر بالكهرباء: إضافة 500 ميجا وات للشبكة بعد ربط 20 وحدة متنقلة اليوم

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مصدر بالكهرباء: إضافة 500 ميجا وات للشبكة بعد ربط 20 وحدة متنقلة اليوم مصدر بالكهرباء: إضافة 500 ميجا وات للشبكة بعد ربط 20 وحدة متنقلة اليوم
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أنه سيتم تشغيل الـ20 وحدة متنقلة التى تم البدء فى إنشائها منذ إطلاق الخطة العاجلة منذ 8 أشهر، لمواجهة ارتفاع الأحمال فى الصيف بمناطق بالصعيد بقدرة 25 ميجا وات للوحدة بإجمالى قدرات تصل إلى 500 ميجا وات.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدات تقع بمناطق "جرجا، وبنى غالب، وسمالوط، وملوى، وأسيوط الجديدة، وأسيوط الحمراء"، بالإضافة إلى 3 وحدات بمناطق هليوبوليس وشرق القاهرة والبساتين.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تشغيل 14 وحدة بقدرة 672 ميجا وات بواقع 6 محطات فى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومحطتين فى بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تشغيل إحدى وحدات محطة عتاقة بقدرة 160 ميجا وات.

وقال المصدر، إن الوحدة الثانية بقدرة 160 ميجا وات بمحطة كهرباء عتاقة التى يتم إنشاؤها فى إطار الخطة العاجلة لإضافة 3632 ميجا وات بنهاية العام الجارى بتكلفة 2 مليار 600 مليون دولار تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن الوحدة الثالثة بمحطة عتاقة سيتم ربطها بالشبكة القومية بقدرة 160 ميجا وات فى 13 يونيو، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الخطة العاجلة ستدخل نهاية يونيو بقدرة 945 ميجا وات.


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