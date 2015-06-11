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"محلب" معلقا على التغيير الوزارى المرتقب: "وارد لأى شخص فى أى وقت"

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"محلب" معلقا على التغيير الوزارى المرتقب: "وارد لأى شخص فى أى وقت" "محلب" معلقا على التغيير الوزارى المرتقب: "وارد لأى شخص فى أى وقت"
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يعلم شيئا عما تردد مؤخرا من قرب إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل وزارى، قائلا: "لا أعلم شيئاً عنه على الإطلاق، لكن كل وزير يتم تقييمه طبقاً لأعماله وجهده، والتعديل وارد لأى شخص وفى أى وقت، والمهم أن الجميع أدى دوره فى مرحلة معينة، وهناك معايير أيضا للنجاح والفشل".

وأضاف "محلب"، خلال حواره على هامش قمة التكتلات الاقتصادية من شرم الشيخ مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، أن تغيير الوزراء يكون فى الصالح العام، موضحاً أن الحديث عن تغييرات وزارة لا يؤثر على أداؤه إطلاقاً.

وأشار محلب إلى أن زياراته المفاجئة ستتكرر فى كل مكان وفى أى وقت، وفى شهر رمضان ستكون أكثر، مضيفاً أنه عقد اجتماعا مع وزير الثقافة أمس الثلاثاء، لمراجعة موقف قصور الثقافة والبرامج الثقافية فى رمضان، واجتمع اليوم مع وزير الصحة لمناقشة ملف علاج فيروس "سى".

وعن تصريحات الرئيس السيسى عن "البلدوزر"، علق محلب، على تسائل الإعلامى "فين البلدوز موجود؟": قائلاً :"الحمد لله".


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