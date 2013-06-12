الحكومة توافق على التعديلات التشريعية المقدمة من "الداخلية" لمواجهة الاعتداء على ضباط الشرطة

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 8 دقائق

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى.

وبرر مجلس الوزراء قراره بتكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.