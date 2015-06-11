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"الوفد": دخول مصر اتفاقية التجارة الحرة خطوة هامة لتسويق بضائعنا بأفريقيا

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"الوفد": دخول مصر اتفاقية التجارة الحرة خطوة هامة لتسويق بضائعنا بأفريقيا "الوفد": دخول مصر اتفاقية التجارة الحرة خطوة هامة لتسويق بضائعنا بأفريقيا
قال بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد إن توقيع لاتفاقية التجارة الحرة خطوة هامة للغاية، فالاهتمام بالبعد الأفريقى، أمر مهم فقارة أفريقيا هى ظهير مهم جدا لتسويق بضائعنا بسبب البعد الجغراف والبعد التاريخى.

أضاف الحسامى لــ"اليوم السابع"، أن دعم العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط حركة التجارة مع كل الدول المجاورة، مشيرا الى أن العودة مرة أخرى إلى الاهتمام بالعلاقات المصرية الافريقية هو أمر جوهرى يفيد الأمن القومى المصرى.
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>- وزارة التجارة: اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية

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