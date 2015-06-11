إسعاف قنا: مصرع فتاة وإصابة 11 فى حادث انقلاب سيارة بقوص

صرح الدكتور خالد يوسف رئيس مرفق الإسعاف بقنا، إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية شنهور التابعة لمركز قوص، أسفر عن مصرع وإصابة 12 شخصا تم نقلهم بمستشفيات قنا وقوص وأخرى تم تحويلهم إلى الأقصر الدولى لسوء حالتهم.

كان طريق قنا الأقصر قد شهد حادثا مؤسفا على خلفية انقلاب سيارة أجرة من فوق كوبرى السبع عيون أمام قرية شنهور التابعة لمركز قوص، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 11 منهم تم نقلهم لمستشفى قوص ونتيجة حالاتهم الحرجة تم تحويل 6 حالات منهم إلى مستشفى قنا العام، وهم: أحلام عبدالرازق 35 سن ومحمد حمدان يوسف 50 سنة وحمادة حمدان 8 سنوات وعلى محمد حمدان 50 سنة وعمر أحمد 33 سنة وحسان سرحان محمد 39 سنة وأحمد محمود محمد 47 سنة وإيميل سعد شفيق 53 سنة، وحالة إلى مستشفى الأقصر الدولى ومصرع آية محمد حمدان 14 سنة مصرعها أثناء تحويلها إلى مستشفى قنا العام، فتم تحرير المحاضر اللازمة وجار إخطار النيابة لتتولى التحقيق فى ملابسات الواقعة .