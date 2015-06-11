Ô OUI يعني دعوة للحب في مكياج Lancôme

Ô OUI! يعني دعوة للحب... Ô OUI! يعني دعوة للسعادة... Ô OUI! يعني سر جمال العروس في يومها الكبير.

للمرة الأولى، تقومLancôme بابتكار مجموعة ماكياج محدودة الكمية صُممت خصيصاً لتجعل من هذا اليوم الخاص مميّزاً. فهو اليوم الذي تعلن فيه المرأة ارتباطها بكلمة "أوافق". إنه يوم تريد فيه كل امرأة أن تكون باهرة الجمال مع المحافظة على طبيعتها. بإمكان كل امرأة الاعتماد على هذه المجموعة الخاصة الضرورية التي صممتها Lancôme لمثل هذا اليوم الكبير، تحف تجميلية ستكون أفضل حليف لجمالك بألوانها المميزة التي يمكن استخدامها مراراً وتكراراً، أو ببساطة، للاحتفاظ بها كذكرى عزيزة على قلبك... تماماً مثل فستان زفافك الذي يحمل بين طياته العديد من الذكريات؛ وربما لتتألقي به مرة أخرى بمناسبة ذكرى اليوم الذي تشعر به المرأة بأنها في قمة جمالها وفتنتها.

أسرار إطلالة العروس من Lancôme: الألوان الفاتحة هي كل ما ستحتاجه العروس لتعزيز جمالها: بالنسبة لظل العيون Hypnôse Palette، البني الناعم أو الأرجواني الوردي لإبراز جمال عينيها مع لمسة من بودرة الخدود Blush Subtil لإضفاء تورد آسر على وجنتيها. في حين يمكنها تزيين شفتييها باللون الوردي الفاتح من أحمر الشفاه Rouge in Love، أو الأرجواني المتورد من ملمع الشفاه Lip Lover لإطلالة السهرة. لكنها قريباً، ستضع خاتم الزواج، وعليها أن تختار ليلة زفافها بين لونين في منتهى النعومة من طلاء الأظافر Vernis In Loveلتجميل أظافرها بكل رقة. أما لشهر العسل، فمن المؤكد أنها ستختار لون زهرة الليلك الأرجواني الأكثر حيوية، كأروع أكسسوار يشع بوميض الذهب.

ظل العيونHypnôse Palette

رقم DO9 - Bouquet de Lilas (الأرجواني)

رقم DO10 - Bouquet de Roses باقة ورد

بودرة الخدودBlush Subtil

رقم 25 - Rose Tendresse (زهري فاتح)

رقم 26- Rose aux Joues (وردي)

أحمر الشفاه Rouge In Love

رقم 234 - Rose Tendresse (زهري فاتح)

رقم 316 - Rose Bonheur (وردي)

ملمع الشفاهLip Lover

رقم 403 - Rose Lilas (أرجواني متورد)

طلاء الأظافرVernis In Love

رقم 101 - Rose Porcelaine (وردي خزفي)

رقم 326 - Rose Tendresse (زهري فاتح)

رقم 396 - Lilas Twist (أرجواني)

تتوفر المجموعة في المتاجر بين 1 و15 أبريل بالتزامن مع حملات ترويجية محلية.