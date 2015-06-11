خضيرا: أتمنى أن يتذكرني الناس بـ ' رجل ريال مدريد المخلص '

يتمنى أن يكون سامي خضيرا لاعب يوفنتوس قد منح جماهير ريال مدريد انطباعا بأنه أخلص تماما للنادي الملكي فترة ارتداء القميص الأبيض.

خضيرا ترك ريال مدريد بعدما انتهى عقده هذا الصيف، ووقع رسميا لصفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وقال خضيرا للصحفين اليوم الأربعاء: "لخمس سنوات ارتديت فيها قميص ريال مدريد كنت أقدم كل ما لدي من أجل الفريق".

وتابع "أترك ريال مدريد لأني كنت أبحث عن تجربة جديدة. اتخذت هذا القرار منذ 6 أشهر تحديدا".

وأضاف "ترك ريال مدريد صعب. لكن ما سهل الأمور نوعا أني كنت صاحب القرار".

واستدرك "لكني أتمنى أن يتذكرني الجماهير هناك بأني كنت رجلا مخلصا لريال مدريد".

يوفنتوس

وعن ناديه الجديد، صرح "يوفنتوس ناد رائع. لديه العراقة والمستقبل الواعد".

وأكمل "أنا واثق من أن يوفنتوس سيظل يصارع الأندية الأوروبية الكبرى دوما".