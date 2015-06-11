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هوس جورجي بكريستيانو رونالدو

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هوس جورجي بكريستيانو رونالدو هوس جورجي بكريستيانو رونالدو

(إفي): ترك قائد البرتغال كريستيانو رونالدو اليوم فندق معسكر منتخب بلاده في تبليسي عاصمة جورجيا للتوقيع على أوتوجرافات للجماهير والمعجبات مما تسبب في حالة من الجنون بينهم.

وخرج رونالدو، الذي ابتعد عن الصحفيين منذ وصوله فجر الاثنين للمدينة، للمشجعين الذين تجمعوا أمام الفندق للتوقيع على القمصان والقبعات والأوتوجرافات وعدد أخر من الأغراض المتنوعة.

وتسبب وجود كريستيانو بحالة من الهيستريا بين الفتيات الأصغر سنا وسط حراسة أمنية مشددة.

وتمكنت فتاة جورجية تدعى ارينا دجانيمانوفا تشجع ريال مدريد الإسباني منذ كان عمرها 10 سنوات من التقاط صورة مع اللاعب.

وقالت الفتاة (15 عاما) لـ(إفي) "لقد كان مهذبا للغاية ووقع لنا على أوتوجراف والتقط صورة معنا، أنا سعيدة، كنت أتدرب في صالة الألعاب الرياضية حينما كان يتوجه لحمام السباحة وحينها التقطنا الصورة".

وتلعب البرتغال، التي تتصدر مجموعتها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) السبت المقبل مع أرمينيا، التي تتذيل المجموعة.

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