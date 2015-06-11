فرق طوارئ وقوارب إنقاذ تحسباً لـ«أشوبا»

تمركز فريق البحث والإنقاذ المخصص للمسطحات المائية والأودية والفيضانات، بشرطة أبوظبي، منذ فجر أمس في منطقة الحيل بإمارة الفجيرة، استعداداً وقائياً لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على العاصفة المدارية «أشوبا» حال وصولها للمنطقة.

وأكد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن الفريق الذي استحدثته أخيراً إدارة الطوارئ والسلامة العامة، استكمل جهوزيته لمواجهة أي طارئ قد يحدث نتيجة لـ«أشوبا» حال تطورها إلى إعصار وذلك بمتابعة حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشار الحارثي إلى أن الفريق يتواجد حالياً بكامل معداته ليشكل دعماً للجهات المعنية الأخرى وبدأ عمله بالتنسيق مع مختلف الجهات لتكامل العمل في توفير الوقاية اللازمة للجمهور حال استدعت الضرورة.

وفي مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر» في اذاعة الشارقة أكد العميد حسين الحارثي أن الوزارة أعدت خطة من خلال فرق مؤهلة ومتخصصة في إنقاذ المسطحات المائية والأودية، مشيراً إلى أنه تم تحريك هذه الفرق إلى إمارة الفجيرة وتمركزها صباح أمس، حيث تشتمل هذه الفرقة على 31 منقذاً بالإضافة إلى 4 قوارب خاصة بالإنقاذ، وذلك بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال العميد الحارثي لن تقتصر مهمة الفرقة على الإنقاذ فقط، ولكن ستقوم بالاتصال مع الجمهور والجهات المشاركة الأخرى من المؤسسات الحكومية بالفجيرة، بالإضافة إلى التواصل مع جناح الجو في حال حدوث أي شيء على الشواطئ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك توزيع للدوريات الشرطية على المناطق المحيطة.

وناشد العميد حسين الحارثي الجمهور بالتواصل مع غرف العمليات على رقم (999).

وأوضح النقيب محمد حسن الحوسني قائد فريق المسطحات المائية أن فريقه على أهبة الاستعداد والجهوزية لتقديم ما يلزم لكونه مزوداً بالمعدات المتطورة من قوارب مخصصة للإنقاذ في أسوأ الحالات المائية، وأدوات حديثة للسلامة ومعدات النجاة وأجهزة اتصال لاسلكية وغيرها، كما ويضم الفريق 31 عنصراً مواطناً تم تدريبهم على كل المهام ويتمتعون بالكفاءة العالية باعتمادات دولية.

وأهابت وزارة الداخلية بالصيادين وهواة ركوب الموج بعدم ارتياد البحر حتى تستقر الأحوال المناخية ومتابعة النشرات الجوية، وكل ما يصدر عن مراكز الأرصاد الجوية وجهات الاختصاص والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة وأخذ الحيطة والحذر ضماناً لسلامة الجميع.

الأرصاد تحذر

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى استمرار تعمق العاصفة المدارية «أشوبا» التي تضرب بحر العرب، متجهة باتجاه السواحل العمانية، مؤكداً في الوقت نفسه على عدم وجود تأثير مباشر للعاصفة على الدولة، وان تأثيرها سيكون مقتصراً على ارتفاع موج البحر على السواحل الشرقية من الإمارات، مع تزايد كميات السحب شرقاً خاصة على الجبال الشرقية.

وقدر المركز سرعة الرياح ما بين 62 إلى 82 كم بالساعة خلال ساعات ما بعد الظهر يوم الأربعاء، وقال المركز إنهم يراقبون التغيرات المتسارعة لحالة الطقس نتيجة اقتراب العاصفة المدارية التي تمركز حالياً على بعد 220 كم من سواحل سلطنة عمان.

ونوه المركز إلى أن آخر المؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية ومن بعض النماذج العددية تشير إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية بالاتجاه الغربي لتقترب من سواحل محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة إلى شديدة السرعة على تلك المناطق.

وأكد خبراء الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن المنخفض المداري لم يؤثر بعد على الطقس في الإمارات، إلا أنه من المتوقع أن ينحصر تأثيره في الدولة على المناطق الشرقية، حيث سيكون في صورة رياح نشطة على الساحل الشرقي، تؤدي إلى ارتفاع موج البحر، مع تزايد في كميات السحب شرقاً خاصة على الجبال الشرقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من تقلبات جوية واضطرابات في حالة البحر جراء العاصفة المدارية «أشوبا» خاصة على منطقة مضيق هرمز وشمال بحر عمان، مطالباً الصيادين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر.

فريق متابعة بكلباء

وعقد مجلس بلدي كلباء برئاسة هلال محمد النقبي أمس اجتماعاً تنسيقياً مع مركز شرطة كلباء الشامل لتدارس الأوضاع وتحديد المسؤوليات والحالة الجوية.

وقال رئيس المجلس في تصريح لـ «البيان» إن المجلس قام بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمحلية، وكذلك الخيرية والخاصة بتشكيل فريق عمل رئيسي لمتابعة كل التحركات حول الأنواء المناخية المتوقعة في المنطقة وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بشأن العاصفة المدارية التي تتجه إلى السواحل الشرقية بالدولة، وتوزيع المسؤوليات والمهام ومناقشة تفعيل خطط الطوارئ مع وضع جميع الاحتمالات المتوقعة تحسباً لأي طارئ، والتي تتوقف على حسب التطورات التي ستكون عليها الأجواء المناخية على مدار الـ 24 ساعة المقبلة.

وأضاف النقبي إن المجلس البلدي قام بكل التجهيزات المبكرة من ناحية تجهيز المعدات والآليات، وفتح الطرق وسد الحفر ووضع السواتر والحواجز الرملية، وتنسيق عمل مضخات سحب المياه، وكذلك المستوى الصحي وعمليات الإخلاء والإيواء بالتنسيق مع الفنادق والمنشآت السكنية وتوفير كل الخدمات والمستلزمات الضرورية للجميع وكل ما يمكنه درء الخطر المحتمل، من خلال فريق العمل الرئيسي والفرق الأخرى بكل المديريات والدوائر في المدينة، ولاسيما تلك الواقعة على المسار نفسه المتوقع في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية والمناطق التي من المتوقع أن تتأثر أيضاً.

الطقس اليوم

الطقس اليوم مغبر وغائم جزئياً على بعض المناطق وتزداد السحب أحياناً شرقاً ويتخللها بعض السحب الركامية على الجبال. وتكون الرياح السائدة، جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية وشمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم متراً في الساعة تصل إلى 42 كم متراً في الساعة أحياناً على بعض المناطق، ويكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف على المناطق الغربية.