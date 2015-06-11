حظك اليوم الخميس 11 – 6 - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>أنت شخصية محبوبة من الجميع وحديثك عذب، بحلو للناس الاستماع له، وتخلق جوا ممتعا حولك. لكن فى بعض الأوقات توجه للمحيطين بك انتقادات يمكن أن تفقد الصداقة والزمالة بسببها.
توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
>احذر من التعامل بتهور مع من أحبوك فهم ينتظرون منك الكثير.
حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>2-رومانسى ناجح فى عمله، كثيرا ما يعمل على أرضاء مرؤوسيه وهذا ما يبرز حقد الزملاء عليه، لكنه لا يلتفت ويسير فى طريق نجاحه.
توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>شريكك فى الحب كثيرا ما يشملك برعايته وعنايته فحافظ عليه، وحاول أن تنجح فى علاقات العمل لأن النجاح لا يأتى بالعمل الفردى.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مواليد برج الجوزاء تؤهلهم تعاملاتهم اليومية لأن يكونوا مرموقين فى المجتمع يعشقون التجمعات وهم أزواج وزوجات ناجحون وحبهم للناس ممكن أن يوقعهم فى بعض المشكلات.
توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>مولود برج الجوزاء اجتماعى يحب العشرة ويعشق الترابط الأسرى وغالبا ما يندرج هذا على علاقته العاطفية.
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>شخصية برج السرطان قادر على فرض رأيه بقوة، حتى وأن كان يخالف المنطق والعرف لديه حب السيطرة، ويكره الفشل ولكنه منطوى ويصعب التعامل معه اجتماعيا.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> تواجه مشاكل متعددة مع المحيطين بك، بسبب شخصيتك المتصلبة التى تفرض رأيها على من حولها كما أن شريكك يواجه نفس المتاعب الذى يواجهها الآخرون نتيجة لهذا.
5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مولود هذا البرج صعب المراس، لا يشعر إلا بذاته فقط، يمكن أن يفعل أشياء قد تضر المحيطين به فى مجال العمل، وهو إنسان ذاتى يعشق نفسه وفقط.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>مواليد برج الأسد التى تنطبق عليهم هذه المواصفات أشخاص محيرون، فتارة تجده طبيعيا وأوقاتا أخرى تجده لا يطاق، حاول أن تجدد فى نظرياتك وطريقتك فى الحياة.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>معروف عن مواليد برج العذراء أنهم منظمون لأكثر درجة ولديهم حس عال بالإنسانية ومشاعر الآخرين، هو مبهر فى أعمال معينة أهمها التجارة والحسابات.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حياتك المهنية والعاطفية مستقرة، فأنت من الأشخاص المحبوبين وتملك قدرات هائلة.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>شخصية ناجحة ولبقة، ويحب الجميع ويبادلونه الحب، لا يستطيع أن يبقى فى مكان واحد مدة طويلة فالميزان برج هوائى. ناجح فى عمله ومقدر من رؤسائه.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>كل المحيطين بك ينتابهم شعور بعدم الآمان نتيجة لصفات البرج المعروفة بالهوائية وكثرة التنقل فى كل شىء حتى العلاقات.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مولود برج العقرب لديه طاقات هائلة للعمل ويستخدم هذه الطاقة فى مساعدة الآخرين والزملاء فى العمل، ذو جاذبية ويتحكم فى انفعالاته بطريقة مهمة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> معروف بإخلاصك وحبك لمن حولك، ولهذا تجد مردود لهذا الحب فى جميع علاقتك بالبشر.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 11 – 6 – 2015
>مواليد برج القوس يحب أن يعيش بين الناس، قراره من نفسه ولا يستشير أحدا فى قراراته المهمة، له وجهة نظر يفرضها مهما كانت لا يستقر فى مكان محدد وهذا من عيوبه المعروفة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>عدم استقرارك وحبك للمرح يشعر المحيطين بك بالخطر، فكن حذرا وحاول التغيير من هذه الطباع التى لا تتيح فرص مهمة للنجاح.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مواليد برج الجدى يعرفون طريقهم للنجاح مبكرا، أصحاب شخصية قوية، ولهم قدرة على التعامل مع الآخرين بحب وتقدير، ولكن من الخارج فقط، وكثيرا ما يصابون بالإحباط نتيجة لبعض تصرفات من حلولهم تجاههم.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>شخصية ناجحة ومهمة، لكنه يحتاج لمزيد من القدرة لى معرفة دواخل الناس.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مواليد برج الدلو طموحون ينظرون إلى الامام دائما ويسبقون عصرهم، ولهم نظرة تقدمية فى الحياة وناجحون فى حياتهم العملية.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>قد يشعر المحيطون بك بأنك تعيش على كوكب آخر، لكن حكمهم عليك سيأتى بالإيجاب بعد التعامل معك.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 11 – 6 - 2015
>مولود برج الحوت رومانسى حالم يعشق الجمال، لكنه عندما يغضب يشبه موج البحر الهادر، لكنه حنون ويتعامل مع الناس برقة وود.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية تحتاج من المحيطين بك التعامل بحذر وخصوصا الطرف الآخر.