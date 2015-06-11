حظك اليوم الخميس 11 – 6 - 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 11 – 6 – 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 11 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>أنت شخصية محبوبة من الجميع وحديثك عذب، بحلو للناس الاستماع له، وتخلق جوا ممتعا حولك. لكن فى بعض الأوقات توجه للمحيطين بك انتقادات يمكن أن تفقد الصداقة والزمالة بسببها.>احذر من التعامل بتهور مع من أحبوك فهم ينتظرون منك الكثير.>2-رومانسى ناجح فى عمله، كثيرا ما يعمل على أرضاء مرؤوسيه وهذا ما يبرز حقد الزملاء عليه، لكنه لا يلتفت ويسير فى طريق نجاحه.>شريكك فى الحب كثيرا ما يشملك برعايته وعنايته فحافظ عليه، وحاول أن تنجح فى علاقات العمل لأن النجاح لا يأتى بالعمل الفردى.>مواليد برج الجوزاء تؤهلهم تعاملاتهم اليومية لأن يكونوا مرموقين فى المجتمع يعشقون التجمعات وهم أزواج وزوجات ناجحون وحبهم للناس ممكن أن يوقعهم فى بعض المشكلات.>مولود برج الجوزاء اجتماعى يحب العشرة ويعشق الترابط الأسرى وغالبا ما يندرج هذا على علاقته العاطفية.>شخصية برج السرطان قادر على فرض رأيه بقوة، حتى وأن كان يخالف المنطق والعرف لديه حب السيطرة، ويكره الفشل ولكنه منطوى ويصعب التعامل معه اجتماعيا.> تواجه مشاكل متعددة مع المحيطين بك، بسبب شخصيتك المتصلبة التى تفرض رأيها على من حولها كما أن شريكك يواجه نفس المتاعب الذى يواجهها الآخرون نتيجة لهذا.>مولود هذا البرج صعب المراس، لا يشعر إلا بذاته فقط، يمكن أن يفعل أشياء قد تضر المحيطين به فى مجال العمل، وهو إنسان ذاتى يعشق نفسه وفقط.>مواليد برج الأسد التى تنطبق عليهم هذه المواصفات أشخاص محيرون، فتارة تجده طبيعيا وأوقاتا أخرى تجده لا يطاق، حاول أن تجدد فى نظرياتك وطريقتك فى الحياة.>معروف عن مواليد برج العذراء أنهم منظمون لأكثر درجة ولديهم حس عال بالإنسانية ومشاعر الآخرين، هو مبهر فى أعمال معينة أهمها التجارة والحسابات.>حياتك المهنية والعاطفية مستقرة، فأنت من الأشخاص المحبوبين وتملك قدرات هائلة.>شخصية ناجحة ولبقة، ويحب الجميع ويبادلونه الحب، لا يستطيع أن يبقى فى مكان واحد مدة طويلة فالميزان برج هوائى. ناجح فى عمله ومقدر من رؤسائه.>كل المحيطين بك ينتابهم شعور بعدم الآمان نتيجة لصفات البرج المعروفة بالهوائية وكثرة التنقل فى كل شىء حتى العلاقات.>مولود برج العقرب لديه طاقات هائلة للعمل ويستخدم هذه الطاقة فى مساعدة الآخرين والزملاء فى العمل، ذو جاذبية ويتحكم فى انفعالاته بطريقة مهمة.> معروف بإخلاصك وحبك لمن حولك، ولهذا تجد مردود لهذا الحب فى جميع علاقتك بالبشر.>مواليد برج القوس يحب أن يعيش بين الناس، قراره من نفسه ولا يستشير أحدا فى قراراته المهمة، له وجهة نظر يفرضها مهما كانت لا يستقر فى مكان محدد وهذا من عيوبه المعروفة.>عدم استقرارك وحبك للمرح يشعر المحيطين بك بالخطر، فكن حذرا وحاول التغيير من هذه الطباع التى لا تتيح فرص مهمة للنجاح.>مواليد برج الجدى يعرفون طريقهم للنجاح مبكرا، أصحاب شخصية قوية، ولهم قدرة على التعامل مع الآخرين بحب وتقدير، ولكن من الخارج فقط، وكثيرا ما يصابون بالإحباط نتيجة لبعض تصرفات من حلولهم تجاههم.>شخصية ناجحة ومهمة، لكنه يحتاج لمزيد من القدرة لى معرفة دواخل الناس.>مواليد برج الدلو طموحون ينظرون إلى الامام دائما ويسبقون عصرهم، ولهم نظرة تقدمية فى الحياة وناجحون فى حياتهم العملية.>قد يشعر المحيطون بك بأنك تعيش على كوكب آخر، لكن حكمهم عليك سيأتى بالإيجاب بعد التعامل معك.>مولود برج الحوت رومانسى حالم يعشق الجمال، لكنه عندما يغضب يشبه موج البحر الهادر، لكنه حنون ويتعامل مع الناس برقة وود.>شخصية تحتاج من المحيطين بك التعامل بحذر وخصوصا الطرف الآخر.