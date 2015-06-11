إدارة التراث العمراني تكرم سالم الموسى

كرمت بلدية دبي في احتفالها السنوي في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي، سالم الموسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، نظير جهوده في دعم مبادرة بلدية دبي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين لدعمهم لبلدية دبي وموظفي الإدارة المتميزين.

واستناداً إلى ذاكرة الموسى الحادة وخبرته العريقة في التطوير والتخطيط المجتمعي فقد تم التعرف على معالم التراث الإماراتي الأصيل عبر تحديد المنازل وإعادة رسم خارطة دبي القديمة وتعزيز هويتها، حيث نشأ الموسى في منطقة الشندغة بدبي القديمة، ما ساعد على تقديم الدعم اللازم للبلدية في مبادرتها القيمة مع شركائها الناشطين للحفاظ على التراث الإماراتي.

وسلمت إدارة التراث العمراني الجائزة إلى سالم الموسى أثناء احتفالها السنوي الذي حضره محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في بلدية دبي، وعدد من موظفي الإدارة المميزين.