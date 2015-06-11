الدورة السادسة من قمة أبوظبي للإعلام في أبريل 2016

أعلنت هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، أن الدورة السادسة من قمة أبوظبي للإعلام، والتي تنظمها twofour54، ستُعقد خلال الفترة ما بين 5-7 أبريل 2016، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المحاور الرئيسة التي تناقشها القمة، وأبرز الضيوف والمتحدثين فيها، بما ينسجم مع رؤية twofour54 في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في قطاع الإعلام.

وكانت الملكة رانيا العبدالله افتتحت الدورة السابقة من قمة أبوظبي للإعلام التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ، حيث ركزت على موضوع «قيادة مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم» بمشاركة نحو 1300 من رواد القطاع الإعلامي وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة من الإمارات والمنطقة والعالم.