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دائرة أشغال الشارقة تنجز تسوية «المصلى السكنية» في خورفكان

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دائرة أشغال الشارقة تنجز تسوية «المصلى السكنية» في خورفكان دائرة أشغال الشارقة تنجز تسوية «المصلى السكنية» في خورفكان

انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مطلع الشهر الجاري من تسوية منطقة المصلى السكنية في خورفكان، وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال أن فرق منسوب الأرض الطبيعية وصل في المنطقة بين أعلى سطح للتربة وأدناها إلى مترين، وبلغت كمية القطع المطلوبة 18 ألف متر مكعب، وكمية الدفان المطلوبة للردم 45 ألف متر مكعب.

وأضاف السويدي أن هدف المشروع يتمثل في الحفاظ على مستوى واحد لمنسوب الأرض بشكل يراعي خصوصية بيوت ساكني المنطقة ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة، وتسهل عملية تمديدات خطوط الكهرباء وخدمات الاتصالات والغاز، حيث تم قطع أجزاء من الجبال القائمة بالمنطقة وتسويتها وإعادة هيكلتها حتى يتسنى توفير أراض سهلية منبسطة.

مشاريع تنموية

وأكد أنه تمت تسوية منطقة المصلى بناء على طلب المجلس البلدي في خورفكان، وتقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة بجملة من المشاريع التنموية والخدمية في مدينة خورفكان أبرزها؛ نمذجة مدرسة خورفكان للتعليم الأساسي للبنات ومدرسة إمامة بنت أبي العاص للتعليم الأساسي للبنات في منطقة حطين ومدرسة عبدالله بن المبارك للتعليم الأساسي بنين في منطقة القادسية، إلى جانب نمذجة مدرسة عوف بن الحارث للتعليم الأساسي للبنين في منطقة اليرموك.

 وإنشاء وصيانة دار حضانة نموذجية في منطقة القادسية، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى مصنع الثلج بمنطقة الشرق وإنشاء مبنى ورشة لصيانة المحركات البحريـــة، وغيرها من المشـاريع الخدميـــة والحيوية التي تخدم المدينة والتي تقــوم بها الدائرة.

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