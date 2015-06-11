اعتماد ماجستير الجودة والتميز في أكاديمية العلوم الشرطية

عقد مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة صباح أمس اجتماعه نصف السنوي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع استحداث برنامج الماجستير في الجودة والتميز في العمل الشرطي. وحدّد المجلس أعضاء اللجنة العليا المشرفة على اختيار مرشحي الدفعة التاسعة عشرة من الطلبة الضباط، كما اعتمد عدد المرشحين من المواطنين والموفدين من الدول الصديقة للدراسة بالأكاديمية ضمن الدفعة الجديدة.

حضر الاجتماع العميد سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب الرئيس، والمستشار سلطان المهيري، والعقيد عبدالله بن عامر، والعقيد الدكتور سالم النقبي مدير عام الأكاديمية، وسالم الشامسي، والعقيد عبدالله نصار، وسلطان الهاجري والرائد محمد السويدي مقرر المجلس.

استطلاع «البيان»

ولإلقاء مزيد من الضوء على قرار المجلس باستحداث برنامج ماجستير في الجودة والتميز التقت «البيان» بعض أعضاء الهيئة التعليمية بالأكاديمية، والبداية كانت مع العقيد الدكتور سالم جروان النقبي مدير عام الأكاديمية وعضو الهيئة التعليمية والذي أشار إلى أن استحداث البرنامج يأتي في إطار تطوير صنوف المعرفة الأمنية وتأصيلها.

والجديد في هذا الطرح هو الرغبة في تأهيل الدراسين لأداء أفضل المنهجيات العلمية لبلوغ درجة متميزة من رضا المتعاملين، وتوظيف مناهج البحث العلمي وخدمة المبادرات الإيجابية لتطوير العلوم الأمنية وتحقيق أعلى مستويات الخدمات التي يأمل الجمهور في تحقيقها، حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج وفق شروط محددة وتوصيف يعتمد على عمق المواد وربطها بالمناهج المختلفة والحديثة في مجال قياس الأداء وقياس رضا المتعاملين عن مستوى تقديم الخدمات الأمنية.

بدوره أكّد الدكتور عماد حسين عميد الكلية أن الأكاديمية تسعى إلى الانطلاق لمرحلة جديدة في الدراسات العليا من خلال تعميق مفاهيم الجودة والتميز كفلسفة إدارية تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الشارقة، ويتم حالياً نقلها بشكل متعمق للعمل الأمني، لذلك استُحدِث برنامج الماجستير في مجال إدارة الجودة والتميز في العمل الشرطي، وسييتم تنفيذه بإذن الله بأسلوب (المنهج الذكي).

وأشار الدكتور حسين بأن البرنامج سيتم تنفيذه اعتباراً من هذا العام بالمعايير المقررة في هيئة الاعتماد الأكاديمي ووفق شروط تتلاءم مع طبيعة هذا البرنامج ومحتواه.

الدكتور مدحت أبوبكر عضو الهيئة التعليمية قال إن استحداث هذا البرنامج يأتي في نطاق منظومة التميز الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأت تلك المنظومة بشكل احترافي، خاصة بعد حصول وزارة الداخلية على جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز المؤسسي في دورتها الثالثة.

نتائج ودرجات

اعتمد المجلس نتائج ودرجات الطلبة الضباط الدارسين ضمن جميع الدفعات للفصل الدراسي الثاني، وصادق على توصيات المجلس العلمي بهذا الخصوص.

كما اعتمد لائحتي الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية. واطلع المجلس على مقترح تعديل الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية بعد انتهاء الفترة التجريبية من تفعيله.