انتشال القوارب الغارقة من قاع خور دبي

أطلقت إدارة النفايات في بلدية دبي، حملة لإزالة القوارب الغارقة في خور دبي، والتي كانت تعوق حركة المرور وإرساء السفن في مرسى الخور، وذلك بالتعاون مع إدارة الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وإدارة الدفاع المدني. كما شارك في الحملة مؤسسات من القطاع الخاص، وقد تم توفير المعدات والآليات اللازمة لعمليات انتشال القوارب الغارقة.

وأكد عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في البلدية أن السفن الغارقة في مياه الخور، تسبب أضرارا بيئية لمياه الخور، وكذلك تعوق حركة مرور السفن في الخور، وتأخذ حيزا أمام المرسى، ما يؤدي إلى عدم التمكن من إرساء السفن، لذلك تم وضع آلية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة لانتشال هذه القوارب، ونظراً لكبر حجم القوارب وصعوبة انتشالها، فقد استغرقت عمليات الانتشال جهدا ووقتا كبيرين على مدار ثلاثة أيام.

جنود مجهولون

وأشاد سيفائي بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا العمل بكفاءة وتميز، خاصة من الجنود المجهولين من العاملين، حيث كرّم بعض العاملين المتميزين بمنحهم شارة التميز.

من جانبه قال يعقوب محمد آل علي رئيس قسم النظافة التخصصية في البلدية، إن القوارب الغارقة مكثت في الخور مدة كبيرة، وتشبعت بمياهه ما تطلب استخدام آليات ومعدات ثقيلة تم توفيرها من قبل شركات القطاع الخاص التي ساهمت في انتشال السفن.