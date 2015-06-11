مصادر: ولى ولى العهد السعودى يزور روسيا الأسبوع المقبل

ذكرت مصادر فى موسكو اليوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى وزير دفاع المملكة العربية السعودية ، سيصل العاصمة الروسية يوم الخميس 18 يونيو الجارى فى زيارة هى الأولى من نوعها.

ومن المتوقع أن يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالأمير محمد بن سلمان لبحث الأوضاع فى سوريا واليمن والعراق والملف الإيراني، بجانب تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.

كانت مصادر روسية قد كشفت قبل أسبوع أن الرئيس الروسى بعث بدعوة رسمية لخادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز لزيارة موسكو، وتتكهن مصادر بالعاصمة الروسية بأن يبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسى زيارة الأخير للمملكة فى وقت لاحق مع العام الجارى.

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