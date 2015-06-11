مسلحو "داعش" يفجرون خطا لنقل الغاز من ريف حمص إلى دمشق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن مسلحى تنظيم "داعش" فجروا خطا لنقل الغاز الطبيعى يمتد من منطقة "تيفور" بريف حمص الشرقى إلى العاصمة دمشق وضواحيها.

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عن المرصد قوله اليوم الأربعاء إن "الخط كان مستخدما لنقل الغاز إلى حمص ودمشق لاستعماله فى توليد الكهرباء وتدفئة المنازل"، مشيرا إلى أن هذا التفجير لخط الأنابيب لنقل الغاز له تأثير كبير على النظام السورى لما يعانيه من استمرار تراجع موارده.

يذكر أن منطقة "تيفور" تضم مطارا عسكريا كبيرا لا يزال النظام يحتفظ بها فى ريف حمص الشرقى بعد خسارة مدينة تدمر الأثرية ومحيطها وكل البادية وصولا إلى الحدود العراقية فى مايو.

وسيطر تنظيم " داعش " فى الأسابيع الأخيرة على حقول عدة للغاز فى ريف حمص الشرقى أبرزها حقلا الهيل والأرك ومناجم للفوسفات.

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