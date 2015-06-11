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مسئول بتمرد غزة: تركيا تدعم حماس لاستغلالها فى عدم المساس بإسرائيل

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مسئول بتمرد غزة: تركيا تدعم حماس لاستغلالها فى عدم المساس بإسرائيل مسئول بتمرد غزة: تركيا تدعم حماس لاستغلالها فى عدم المساس بإسرائيل
قال محمد أبو الروب، مسئول الاتصال السياسى لحركة تمرد غزة، إنه يوجد علاقات قوية بين الإسرائيليين وتركيا، وأن هناك دعمًا ماديًا ومعنويًا لحماس من أجل استغلالها فى عدم المساس بأمن إسرائيل.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صالح العرورى القيادى الحمساوى المقيم فى تركيا معروف لدى الفلسطينيين بأنه مثير لأعمال الشغب والقلق داخل الضفة الغربية ويقوم بدعم مالى لجماعات تسعى جاهدًا لإثارة الفوضى فى الأراضى الفلسطينية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العديد من عناصر حماس التى كانت تنوى الانقلاب على الشرعية الفلسطينية.

وشدد مسئول الاتصال السياسى على دور تركيا بدعم الجماعات الإرهابية وجماعات الإخوان الإرهابية وفتح لهم المجال فى النشاط داخل الأراضى التركية وتسهيل دخول الجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة إلى الأراضى السورية ودعم الجماعات الإرهابية فى فلسطين ومصر.

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