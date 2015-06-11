"ديلى ميل" تنشر صور غرق عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرب سواحل ليبيا

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مشهدًا قاسيًا من مشاهد الغرق المتكررة للمهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية من الأفارقة والمتجهة إلى إيطاليا، والتى ظهر فيها غرق إحدى سفن الموت التى تعبأ بالمهاجرين كالبضائع من أوطانهم دون أى تجهيزات تأمينية تجعلها تتحمل رحلة سفر طويلة.

فوفقًا لما ورد بالصحيفة فإن السفينة حملت أكثر من 450 من الأفارقة البائسين الذين لم يجدوا للعيش والحياة الكريمة سبيلاً فى بلادهم، فحملهم الفقر إلى سفينة الموت الخالية من أى إمكانيات تؤهلها لرحلة طويلة تبدأ من ليبيا وتنتهى بإيطاليا.

وكالعادة لم تتحرك السفينة أكثر من 20 كيلومترًا، فبالقرب من الساحل الشمالى لليبيا بدأت السفينة التى لا تحمل سوى قارب واحد للنجاة لا يتحمل أكثر من عشرات من المهاجرين فى الغرق.

وبدأ المهاجرون فى التمسك بالحياة بأى طريقة وبكل السبل الممكنة فتمسكوا بالقارب وحاولوا أن يصعدوا لإنقاد السفينة، وبعد ساعات جاءت مجموعات إنقاذ أرسلتها إحدى الطائرات المارة بالصدفة على هذه المنطقة، لكن بعد أن فوات الأوان ولم ينجو سوى 50 فقط.



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أثناء الغرق



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بعد موت حوالي 400 شخص