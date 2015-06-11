أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"ديلى ميل" تنشر صور غرق عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرب سواحل ليبيا

Google+ Print
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مشهدًا قاسيًا من مشاهد الغرق المتكررة للمهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية من الأفارقة والمتجهة إلى إيطاليا، والتى ظهر فيها غرق إحدى سفن الموت التى تعبأ بالمهاجرين كالبضائع من أوطانهم دون أى تجهيزات تأمينية تجعلها تتحمل رحلة سفر طويلة.

فوفقًا لما ورد بالصحيفة فإن السفينة حملت أكثر من 450 من الأفارقة البائسين الذين لم يجدوا للعيش والحياة الكريمة سبيلاً فى بلادهم، فحملهم الفقر إلى سفينة الموت الخالية من أى إمكانيات تؤهلها لرحلة طويلة تبدأ من ليبيا وتنتهى بإيطاليا.

وكالعادة لم تتحرك السفينة أكثر من 20 كيلومترًا، فبالقرب من الساحل الشمالى لليبيا بدأت السفينة التى لا تحمل سوى قارب واحد للنجاة لا يتحمل أكثر من عشرات من المهاجرين فى الغرق.

وبدأ المهاجرون فى التمسك بالحياة بأى طريقة وبكل السبل الممكنة فتمسكوا بالقارب وحاولوا أن يصعدوا لإنقاد السفينة، وبعد ساعات جاءت مجموعات إنقاذ أرسلتها إحدى الطائرات المارة بالصدفة على هذه المنطقة، لكن بعد أن فوات الأوان ولم ينجو سوى 50 فقط.

أثناء الغرق -اليوم السابع -6 -2015
>

أثناء الغرق

بعد موت حوالي 400 شخص -اليوم السابع -6 -2015
>

بعد موت حوالي 400 شخص


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365