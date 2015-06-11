مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين فى انفجار سيارة مفخخة وسط اليمن

أفادت مصادر قبلية يمنية، مساء الأربعاء، عن مقتل عشرات المسلحين الحوثيين، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت دوريات عسكرية تابعة لهم فى مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر قبلية ، إن سيارة مفخخة استهدفت ثلاث دوريات عسكرية تابعة للحوثيين فى منطقة الوثبة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وأوضحت أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت عقب ذلك الانفجار بين المسلحين الحوثيين مسنودين بالقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى منطقة الزوب بقيفة رداع.

وبحسب المصادر، فإن دوى انفجارات متفرقة سمعت، تزامناً مع هجوم نفذته المقاومة الشعبية على عدة مواقع للحوثيين فى المدينة.

وأكدت أن المواجهات ما زالت مستمرة، ويستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتشهد مدينة رداع مواجهات عنيفة بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثى منذ سيطرة الحوثيين على المدينة، وخلفت تلك المواجهات عشرات القتلى والجرحى معظمهم حوثيين.

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