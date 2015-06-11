"مجلس شورى مجاهدى درنة" الليبية يعلن الحرب ضد تنظيم "داعش"

أعلن "مجلس شورى مجاهدى درنة" فى ليبيا، القريب من تنظيم "القاعدة"، اليوم الأربعاء "الحرب ضد تنظيم داعش" فى ليبيا، على خلفية مقتل نائب رئيس المجلس ناصر العكر، ومرافقه فرج الحوتى فى شارع الجيش قرب "زاوية بن عيسي" فى درنة.

وقال بيان لـ "مجلس شورى مجاهدى درنة" اليوم إنه "قد ظهر أمر دولة البغى والإجرام لكل مريد للحق، بعد استباحتهم قتل المسلمين والمجاهدين... وقد حذرناهم من قبل تحذيرا أخيرا لعلهم يتوبوا من بغيهم فلم يزدادوا إلا بغيا".

وأضاف البيان: "استعانا بالله على داعش، ووضعنا فيهم السيف... قد أعذر من أنذر وقد أنذرناكم من قبل، والآن جاء القتال".

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