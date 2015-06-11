حبس طالب 4 أيام لاتهامه بقتل جارته لسرقة مصوغاتها الذهبية بأسوان

أمرت نيابة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بحبس طالب قتل جارته النوبية بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمام حسن عبد الفتاح، وكيل نيابة نصر النوبة، وأحمد مزمل سكرتير التحقيق، اعترف المتهم "شاكر.م.م" 20 سنة، طالب، نوبى، ومقيم قرية قرشه، كلابشة، دائرة مركز نصر لنوبة، بتفاصيل الجريمة، والتى استغل فيها المتهم – حسب أقواله فى التحقيقات – وجود "هناء خليل أحمد" 53 سنة، تعمل سكرتيرة بمدرسة العلاقى الابتدائية، بمفردها فى المنزل، نظراً لسفر زوجها للعمل بدولة السعودية.

وأثناء خطبة وصلاة الجمعة الماضية، طرق المتهم الباب على منزل جارته، وأثناء فتحها فاجأها بالضغط على فمها لتكميمها ومحاولة إغمائها، إلا أن المجنى عليها قاومته، مما دفع المتهم لتناول "كرسى حديد" من المنزل وضربها على رأسها ووجهها، حتى فاضت روحها.

واستكمل المتهم ما كان ينويه داخل المنزل وسرق جميع مصوغاتها الذهبية وصناديق حفظ هذه المشغولات الذهبية، حتى لا يفتضح أمره، وترك سلسلة وخاتمين اثنين ذهب، حتى لا يشك الأمن أن جريمة القتل هدفها سرقة.

وبإخطار اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، من العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى، بالواقعة، كلف العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، بتشكيل فريق بحثى برئاسة العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط أسوان، والعقيد إبراهيم صبيح وكيل فرع البحث وسط، والعقيد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث الجنائى، لكشف ملابسات وغموض الواقعة.

ونجح فريق البحث من التوصل لهوية المتهم، وتمكن الرائد إبراهيم عطية، والنقيب محمد سلام، والملازم أول شريف رضا، ضباط مباحث مركز نصر النوبة، من الوصول إلى المتهم مرتكب الواقعة، والقبض عليه، وأرشد عن المسروقات التى تضمنت "غوايش وسلاسل وخواتم ذهبية، بما يعادل نحو 150 جرام ذهب تقريباً، وتحرر عن الواقعة الحكضر رقم (844) إدارى مركز نصر النوبة لسنة 2015م، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان.

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المتهم بارتكاب الواقعة



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المسروقات



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المشغولات الذهبية المسروقة أثناء جريمة قتل سيدة