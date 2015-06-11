المنطقة الأزهرية بالفيوم تنفى تحرير محضر غش لنجل مدير الأمن

نفى مصدر بالمنطقة الأزهرية بالفيوم التصريحات الإعلامية التى أدلى بها الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حول تحرير محضر غش لنجل اللواء يونس الحاجر مدير أمن الفيوم.

وقال المصدر إن المحضر تحرر ضد ابن مدير العلاقات العامة بمنطقة الفيوم الأزهرية بلجنة معهد فتيات الفيوم وإن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كان يقصد إن يقول مدير العلاقات العامة بالمنطقة فقال مدير أمن المنطقة، مؤكدا أن مدير أمن الفيوم ليس من أبناء المحافظة وليس لديه أبناء يدرسون بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة .