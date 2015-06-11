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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوى

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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوى محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بالظهير الصحراوى
قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا، بقيادة حملة مكبرة لإزالة تعديات بعض المواطنين على أراضى أملاك الدولة وزراعتها والبناء عليها بمنطقة الظهير الصحراوى لمركزى نجع حمادى والوقف.

وأكد محافظ قنا إزالة 13 حالة تعد على مساحة 1500 فدان بواقع 9 حالات بمركز نجع حمادى و4 حالات بمركز الوقف عبارة عن عدد من المزارع وبعض الأسوار المبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية .

وتأتى استكمالا لحملة سابقة قامت بها المحافظة لتنفيذ قرار بإزالة التعديات على مساحة 75 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمدن قنا والوقف ونجع حمادى .

وأضاف الهجان أن هذه التعديات تعيق مسيرة التنمية وتعطل خطط الدولة الهادفة إلى إنشاء مجمعات عمرانية بطريقة حضارية مشددا على أن محافظة قنا جادة فى إزالة أى مظاهر للتعدى أو وضع اليد .

وأكد اللواء عادل عبد العظيم أن مديرية امن قنا بكامل أجهزتها تعطى أولوية قصوى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تأكيدا لمبدأ سيادة القانون وللحفاظ على هيبة الدولة .

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