وزيرا السياحة والآثار يقومان بجولات فى معبد الكرنك والأقصر والبر الغربى

قام كل من خالد رامى، وزير السياحة، ومحمد الدماطى، وزير الآثار، اليوم بجولات مكوكية فى عدد من المنشآت الأثرية والمزارات التاريخية فى محافظة الأقصر، وذلك تأكيداً أن المحافظة آمنة وما حدث صباح اليوم أمام معبد الكرنك، محاولة فاشلة لعدد من العناصر الإرهابية، وأحبطها رجال الشرطة بكل قوة.

وشملت جولة وزيرى السياحة والآثار بمحافظة الأقصر معبد الكرنك ومعبد الأقصر، والدير البحرى، والبر الغربى ومعبد الرمسيوم، ورافقهم خلالها محمد بدر، محافظ الأقصر، حيث وجهوا رسالة لجميع السائحين حول العالم بأن المحافظة آمنة تماماً، وناشدوا السائحين بالاستمرار فى زياراتهم لمصر والأقصر، ومن المقرر أن يغادرا مدينة الأقصر عائدين للقاهرة بعد دقائق.

>



>