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17 فائدة صحية للصبار.. أبرزها علاج الحروق والقضاء على التجاعيد

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17 فائدة صحية للصبار.. أبرزها علاج الحروق والقضاء على التجاعيد 17 فائدة صحية للصبار.. أبرزها علاج الحروق والقضاء على التجاعيد
يعتبر الصبار من أفضل النباتات فى علاج التجاعيد ونمو الشعر، ونشأ نبات الصبار فى شمال أفريقيا، وأول استخدام مسجل له كان عند الفراعنة، حيث كان يسمى بــ"إبيرس"، وقد استخدم هذا النبات فى جميع أنحاء العالم فى علاج الجروح، وهو منتج فعال ضد الحروق والحد من التجاعيد.

وهناك 17 فائدة مذهلة للصبار تجعله يتربع على عرش النباتات، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، وتشمل:
>1. شفاء الجروح
>2. يعالج حروق الشمس
>3. يهدئ الدمامل، والطفح الجلدى أو المشاكل الجلد الأخرى
>4. يعالج حب الشباب والأكزيما
>5. يرطب الجلد
>6. يقلل التجاعيد
>7. يمنع تساقط الشعر
>8. يستخدم لحلاقة الذقن للرجال
>9. يساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم
>10. يمنع اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الإمساك والانتفاخ والتهاب القولون ويهدئ اضطرابات المعدة
>11. يحسن مناعة الجسم
>12. يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء والخلايا السليمة فى علاج مرضى السرطان
>13. يقلل من حرقة المعدة وعسر الهضم
>14. يساعد على صحة اللثة
>15. يخفف أعراض التهابات المسالك البولية
>16. يعزز القلب ويحسن نوعية الدم
>17. يقلل من التهاب المفاصل

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مصر 365