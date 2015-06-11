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أدمغة المراهقين المصابين باضطرابات المخ تتطور بشكل مختلف

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أدمغة المراهقين المصابين باضطرابات المخ تتطور بشكل مختلف أدمغة المراهقين المصابين باضطرابات المخ تتطور بشكل مختلف
كشفت دراسة علمية حديثة أن المراهقين الذين يعانون من اضطراب ثنائى القطب لديهم نمو غير طبيعى فى مناطق الدماغ التى تساعد على تنظيم العواطف.

وقال مؤلف الدراسة هيلارى بلومبرغ، أستاذ الطب النفسى، والأشعة التشخيصية، وعلم الأعصاب الطب النفسى فى جامعة ييل، إن اضطراب ثنائى القطب يظهر عادة فى سن المراهقة مع بعض التقلبات الحادة فى مستويات المزاج والطاقة والنشاط، بالإضافة إلى عدم السيطرة على الانفعالات الشائعة.

ومن الخطير أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائى القطب أكثر عرضة لتعاطى المخدرات والانتحار، وفقا للباحثين.

ووجد الباحثون أن الدوائر الكهربائية فى المخ التى تنظم العواطف تتطور بشكل مختلف فى سن المراهقة مع الاضطراب الثنائى القطب، وفقاً للدراسة التى شملت على 2000 مراهق.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا فى مجلة علم النفس البيولوجى، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى العاشر من شهر يونيو الجارى.

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