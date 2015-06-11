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الشيكولاتة والحلاوة السايحة تؤخر بلوغ الأولاد وتعرض البنات لمرض السكر

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الشيكولاتة والحلاوة السايحة تؤخر بلوغ الأولاد وتعرض البنات لمرض السكر الشيكولاتة والحلاوة السايحة تؤخر بلوغ الأولاد وتعرض البنات لمرض السكر
فى مفاجئة حول بعض الأطعمة التى يفضلها أبناؤنا وتؤثر عليهم تأثيرات خطيرة، أكدت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية أن مجموعة من الأسر اشتكت من وصول أبنائها إلى سن 15 سنة دون أن تظهر عليهم علامات الرجولة والبلوغ، وعند البحث عن الأسباب تم اكتشاف أن هناك علاقة بين يتناول الحلاوة والشوكولاتة السائحة بإفراط وبين هذه الظاهرة .

وأكدت علا أن هذه الأطعمة تحتوى على هرمون "استروجين" الأنثوى، والذى يزيد إفرازه فى جسم الشباب ويحد أو يؤخر عملية البلوغ .

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوكولاتة والحلاوة السائحة يتم صنعها من لبن الصويا الغنى بالهرمونات الأنثوية النباتية التى يطلق عليها "استروجين"، وهو ما يتسبب فى ضرر كبير للأبناء، وعند وصل الولد لسن البلوغ تلاحظ الأم أن جسمه أصبح يميل للأنوثة ولا تظهر عليه ملامح البلوغ الذكورى .

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بلبن الصويا كالشوكولاتة والحلاوة السائحة، وذلك لتجنب التأخر فى البلوغ عند الذكور، وأيضا ينصح بعدم الإفراط فى تناولها للبنات لأنها تتسبب فى البلوغ المبكر لهم وتصيبهم بالسمنة وتصبح الفتاة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر .

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