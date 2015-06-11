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ضبط حاويتين قادمتين من الصين بهما لعب أطفال ممنوع استيرادها

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ضبط حاويتين قادمتين من الصين بهما لعب أطفال ممنوع استيرادها ضبط حاويتين قادمتين من الصين بهما لعب أطفال ممنوع استيرادها

ارشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي ببورسعيد بالتعاون مع مباحث أمن الموانيء، حاويتين قادمتين من ميناء “شينغهاي” بالصين تحملان كمية كبيرة من مسدسات لعب أطفال ممنوع استيرادها ودخولها للبلاد، لخطورتها على حياة الأطفال.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من أحمد شحاتة مديرعام مكافحة التهريب باعتزام إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة وممنوع استيرادها داخل مشمول البوليصة، وهي ألعاب أطفال .

وأضاف المصدر أنه بفتح الحاويتين تبين أن بداخلهما 375 كرتونة بها 216 ألف لعبة أطفال على هيئة مسدسات صوت “حبش”، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات تقدر بأكثر من 664 ألف جنيه.

وأشار إلى أن يوسف حسني رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي بالواقعة والتحفظ على الحاويتين والمضبوطات وإخطار الأمن.

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