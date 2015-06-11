البابا فرانسيس يهدي بوتين ميدالية عليها صورة “ملاك حافظ السلام”

استمر لقاء الرئيس الروسي مع البابا فرانسيس حوالي ساعة، وكان الاجتماع مغلقا في مكتبة البابا فرانسيس.

وقد تبادل بوتين والبابا فرانسيس الهداية، وقدم بوتين للبابا لوحة رسم عليها كاتدرائية المسيح المنقذ، بالإضافة إلى عدة مجلدات من الموسوعة الأرثوذكسية.

وقال البابا فرانسيس عن هديته “إن هذه الميدالية، التي صنعها رسام في القرن الماضي، تمثل ملاكا يجلب السلام والعدالة والتضامن، والنص الذي كتب عليها يظهر أن الانجيل يجلب لنا النور والفرح والحياة.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن الناطق باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي قوله إنه أثناء لقائه مع بوتين دعا البابا فرانسيس جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية إلى تطبيق اتفاقات مينسك.

وبعد الإجتماع رافق البابا فرانسيس بوتين إلى المخرج، وطلب منه أن ينقل أطيب تمنياته لبطريرك عموم روسيا كيريل.

وقد حيا البابا فرانسيس الصحفيين، الذين كانوا يراقبون الإجتماع وقدم لكل واحد منهم هدية تذكارية تمثل الفاتيكان.

وكان بوتين والبابا فرانسيس قد اجتمعا في نوفمبر من عام 2013 في الفاتيكان. وشارك الوفد الروسي في الاحتفالات بمناسبة بداية حبرية فرانسيس في مارس عام 2013، وقد ترأس الوفد حينها، رئيس الدوما سيرغي ناريشكين.

سبوتنيك