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“غالية بن علي” تحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية في يوليو المقبل

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“غالية بن علي” تحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية في يوليو المقبل “غالية بن علي” تحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية في يوليو المقبل

تحيى المطربة التونسيه غاليه بن على حفلين خلال شهر يوليو المقبل بمصر،ويقام الاول تحت عنوان “ألف ليله وليلة” فى الثامنة مسائا يوم 2بساقية الصاوى بالزمالك،والثانى يوم 4يوبيو بمركز الفنون بمكتبة الاسكندرية.

غالية شاركت مؤخرا بالغناء فى الفيلم النوبى الروائى القصير “جريدى” للمخرج محمد هشام.

يذكر أن غالية سجلت ألبومها الأول هريسة البرية في العام 2000 مع فرقة تمنا. وفي العام ,2001 ،وقامت بتأسيس مشروع كيفاش أنت، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وفي شتاء العام 2007 قامت بتسجيل ألبوم البلنا بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني كلارا، مع العازف الفلندني الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

وفي سبتمبر2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية في العالم. ولعبت غالية دور مريم في فيلم موسم الذكور للمنتجة التونسية مفيدة تياتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم سوينغ للمخرج توني جاتليف.

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