بالصور.. رسميًا.. الشباب السعودي يُعلن انتقال جون أنطوي إلى الأهلي

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم رسميًا انتقال مُهاجمه الغاني جون أنطوي إلى الأهلي مقابل مليون دولار بدءًا من الموسم المقبل.

وكان أنطوي قد انتقل لنادي الشباب السعودي في يناير الماضي قادمًا من الإسماعيلي، إلا أنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الفريق الذي يلعب لفريق العاصمة، رغم أنه كان يحتل صدارة هدافي الدوري المصري الموسم الحالي والماضي.

يُذكر أن أنطوي كان قد دخل في مرحلة اختبارات مع النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي، إلا أن حسام البدري المدير الفني وقتها لم يقتنه بإمكاناته فانتقل للنادي الإسماعيلي ولمع من خلاله.