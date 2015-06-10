إيقاف سعد الصغير عن الغناء بقرار من النقابة

القاهرة_أحمد عاشور

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً بمنع المطرب سعد الصغير من الغناء بعد الشكوى التي تقدّم بها المنتج ياسر نوار، وقد صدر القرار بمنع سعد من الغناء إلى حين تسوية الخلافات مع لمنتج، وتمّ إخطار جميع الفنادق وإدارة الشؤون المعنية بهذا القرار.

من جهته أكد ياسر نوار في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنه اتفق مع سعد الصغير على إحياء حفل زفاف في نادي بدر في محافظة البحيرة، وطلب مبلغ 35 ألف جنيه عن طريق مدير أعماله وجيه علي، الذي حصل على رعبون 3 آلاف جنيه.

ويستكمل نوار قائلاً إن "موعد فقرة سعد كان الساعة التاسعة، وبقينا في انتظاره لنفاجأ بأنه أغلق هاتفه الساعة 10 ولم يحضر الزفاف".

وتابع "حفل الزفاف تكلّف 300 ألف جنيه وعدم حضور سعد تسبّب لنا بمشاكل كبيرة وتشاجر معنا أصحاب الحفل ومنعونا من الحصول على معداتنا، لكننا سوّينا الأمر بالتنازل عن مستحقاتنا المادية".

ويؤكد نوار أنه تقدم بشكوى إلى النقابة عما فعله الصغير، وبالفعل تم استدعاء مدير أعماله الذي أقر بكل ما حدث، وأكد أن سعد سيحضر للنقابة لتسوية الأمر، لكنه امتنع عن الحضور فارسلت له النقابة 3 إنذارت لم يستجب لها ما كان سبباً في صدور هذا القرار ضده.

وطالب نواره بتعويض 250 ألف جنيه بانتظار قرار النقابة فيما يخص مبلغ التعويض الذي سيتم تحديده.