ليدي غاغا من ضحية اعتداء جنسي إلى ناشطة لمكافحته

طالبت النجمة الشهيرة Lady Gaga بإصدار تشريع للتصدي لحالات العنف الجنسي المتزايدة في الجامعات الأمريكية.

وانضمت Gaga، التي اعترفت سابقاً بأنها كانت ضحية اعتداء جنسي، إلى الحملة التي أطلقها Andrew Cuomo حاكم ولاية نيويورك الأمريكية من أجل المطالبة باستصدار تشريع للتصدي لحالات العنف الجنسي، فوجهت رسالة مفتوحة مشتركة معه لحثّ مشرعي ولاية نيويورك على إقرار تشريع بشأن الاعتداء الجنسي داخل الجامعات.

وجاء في الرسالة: "اليوم .. يتعرض كثير من الطالبات للاعتداء الجنسي ولا تتم مقاضاة سوى عدد قليل من المعتدين، وفي أغلب الأحيان تفتقد الناجيات الموارد اللازمة للتعافي".

ومشروع القانون المقدم إلى المجلس التشريعي في نيويورك سيمنح الولاية أشد قوانين البلاد لمكافحة الاعتداء الجنسي بالجامعات.

ويمتد الوقت أمام المشرعين حتى 17 يونيو لإقرار مشروع القانون الذي قدمه Cuomo في وقت سابق من هذا العام، والذي سيمدّ مظلّة سياسة التعامل مع الاعتداء الجنسي والحماية منه إلى جامعة نيويورك ومختلف الجامعات العامة والخاصة بالولاية.

يشار إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد دراسة في الشهر الماضي، خلصت إلى أن العنف الجنسي داخل الجامعات الأمريكية بلغ مستويات عالية مع إبلاغ أكثر من 18% من الطالبات الإناث في جامعة واحدة عن وقائع اغتصاب أو محاولة اغتصاب في أول عام دراسيّ لهن.

يذكر أن النجمة Lady Gaga، البالغة من العمر 28 عاماً، كانت قد اعترفت العام الماضي بأنها تعرّضت للاغتصاب عندما كانت في بداياتها الفنيّة وتبلغ من العمر 19 عاماً، عندما أقدم منتج موسيقيّ يكبرها بـ20 عاماً على اغتصابها.

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