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لبنان على موعد مع إنريكي إغليسياس هذا الصيف

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الأربعاء 10-06-2015 17:03

أكدت اللجنة المنظّمة لمهرجان "إهدنيات" في شمال لبنان أنّ مهرجان هذا العام سيستضيف النجم العالمي Enrique Iglesias.
وسيحلّ النجم البالغ من العمر 40 عاماً ضيفاً على لبنان في شهر آب/أغسطس المقبل لإحياء حفلة ضمن برنامج مهرجان إهدنيات 2015 في الـ20 من آب.
يُشار إلى أنّ مهرجان "إهدنيات" ينطلق هذا العام في 25 تموز، ويستضيف أهمّ النجوم، من أمثال: كلود بارزوتي وجاين مانسون وغلوريا غاينور وكاظم الساهر وزياد الرحباني وغيرهم.
يُذكر أنّ النجم الشهير Enrique Iglesias كان قد تعرّض خلال حفلته الأخيرة في مدينة تيخوانا المكسيكية إلى حادثة مؤلمة، إذ أصيب إصبعان من أصابع يده إصابة بليغة عندما حاول الإمساك بطائرة صغيرة يتمّ التحكّم فيها عن بعد.

 

 

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