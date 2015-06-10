"سيلفي" سعد المجرد مع والديه

شكر الفنان المغربي سعد المجرد والديه، الممثلة نزهة الركراكي ووالده الفنان البشير عبده، بـ"سيلفي" له معهما على موقع التواصل الاجتماعي معلقاً عليها بـ: "سبب فرحتي ووصولي إلى أي درجة في الحياة قرة عيني والدتي ووالدي حفظهما الله".

الصورة التي جمعت سعد مع والديه وجائزة "الـ"موركس دور"، التقطها سعد فور عودته من بيروت التي حصد فيها الجائزة كأفضل فنان عربي شبابي.

يذكر أن سعد المجرد دخل موسوعة الأرقام القياسية "غينيس" بـ"كليب" أغنيته الجديد "المعلم" الذي حقّق أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد طرحه بأسبوعين عبرموقع "يوتيوب"، ليكون ثاني فنان عربي يحقّق هذا الرقم الكبير بعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأغنية "بشرة خير".