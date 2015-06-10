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بالصور: هذا هو من حوّل بروس جينير إلى كاتلين

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برغم السعادة التي تعيشها Caitlyn Jenner، بعد أن تخلّصت من Bruce Jenner، فإنّ ذلك لم يُثنها عن شكر من ساهم في هذا الإنجاز الذي غيّر حياتها.
فقد توجّهت Caitlyn إلى الطبيب Harrison H. Lee الذي أجرى لها عمليات التجميل لشكره على إنجازه.
وقدّمت السيدة البالغة من العمر 65 عاماً للطبيب عدد مجلة" Vanity Fair" الذي ظهرت على غلافها لأول مرّة كامرأة.
وكتبت Caitlyn على المجلة: "إلى Harrison...قمت بعمل رائع...شكراً كثيراً لك".
وأجرى الطبيب Harrison H. Lee جميع العمليات التي احتاجها Bruce ليتحوّل إلى Caitlyn بمساعد الطبيب Gary J. Alter.
يُذكر أنّ التحوّل الجديد في حياة Caitlyn Jenner أي Bruce jenner سابقاً، فتح أمامها الكثير من الفرص الجديدة، حيث إن القائمين على انتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية طلبوا إليها الانضمام إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

 

بروس جينير... مصدر إلهام المتحولين جنسياً عبر تويتر

 

 

 

 

 

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