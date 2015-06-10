عدلي منصور يصل القاهرة بعد زيارة المجر

وصل مطار القاهرة الدولى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور بالصالة الرئاسية على الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت.

وصرحت مصادر أمنية أن الرئيس السابق قد أنهى اجراءات وصوله بعد زيارة إلتقى برئيس البرلمان المجري “لاسلو كوفير” وبوزير العدل “لاسلو تروتشكاني”، ووزير الخارجية السابق وبرئيس المحكمة الدستورية المجرية .

وكانت المباحثات قد تناولت إشادتهم جميعاً بما حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي المجر من نتائج ايجابية، كان أهمها تأكيد تطابق المواقف تجاه القضايا الدولية، وأعرب المسئولين المجريين عن استعدادهم لدعم مصر ثنائياً وفي الإطار متعدد الأطراف خاصة في محافل الاتحاد الأوروبي.