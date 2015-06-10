أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير التعليم: أعلى مرتب فى مصر يجب أن يكون للمعلمين لأنهم صانعو منظومة القيم

Google+ Print
وزير التعليم: أعلى مرتب فى مصر يجب أن يكون للمعلمين لأنهم صانعو منظومة القيم وزير التعليم: أعلى مرتب فى مصر يجب أن يكون للمعلمين لأنهم صانعو منظومة القيم

محب الرافعى، وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن أعلى مرتب فى لابد أن يكون من نصيب المعلمين، نظرًا لأنهم من يصنعون منظومة المبادئ فى البلاد، مؤكدًا حرصه على مشاركة المعلمين فى كل خطوة تتم من قبل الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أنهم شاركوا فى لائحة الانضباط داخل المدارس.

وأضاف الرافعى، فى كلمته خلال حفل اتحاد النقابات المهنية لتكريم خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية لانتخابه رئيسًا لاتحاد المعلمين العرب: “أشكر معلمى مصر على ما يبذلونه من جهد، وليعلموا أننى معهم قلبًا وقالبًا، فهم زملاء المهنة، وأهم عناصر العملية التعليمية، وهم منارة العلم فى العالم، حيث تعلم الكثير فى كافة أنحاء العالم العربى على أيدى معلمى مصر”.

من جانبه، قال خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، إن أول مؤتمر للمعلمين عقد فى 21 يوليو 1956 تحت رعاية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بقاعة الاجتماعات الكبرى بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وبحضور وفود لـ14 دولة عربية، حيث أوصى بتشكيل اتحاد المعلمين العرب، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى تشكيله وترشيح كمال الدين حسين نقيب المعلمين المصرى لرئاسته.

وأضاف الزناتى، فى كلمته خلال حفل تكريم نقيب المعلمين المصرى لانتخابه رئيسًا لاتحاد المعلمين العرب الشهر الماضى، أنه فى 15 أغسطس 1961 تم التوقيع على تكوين الاتحاد ووضع قانونه الأساسى والذى نص على أن يكون مقره فى القاهرة، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحين وتبذل نقابة المعلمين جهودًا كبيرة فى تحقيق أهداف الاتحاد فى مجال العمل التربوى، وتطوير التعليم على مستوى الوطن العربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور