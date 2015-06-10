أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 6 حالات غش بالفيوم بينهم نجل مدير الأمن

Google+ Print
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 6 حالات غش بالفيوم بينهم نجل مدير الأمن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 6 حالات غش بالفيوم بينهم نجل مدير الأمن

الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ضيق فترة امتحان المنطق اليوم، التى لم تتجاوز ساعة ونصف ساهم بشكل جيد فى عدم تسريب الامتحان، ولم يستطع الطلاب تسريب الأسئلة إلا بعد ساعة وعشر دقائق من بدء الامتحان، مضيفًا أنه تم ضبط 6 حالات غش بالفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ومن ضمنهم ابن مدير الأمن بالفيوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه لا يمكن السكوت على الغش، موضحًا أن الغش خيانة للمجتمع والأجيال القادمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا