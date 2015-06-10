رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ضبط 6 حالات غش بالفيوم بينهم نجل مدير الأمن

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ضيق فترة امتحان المنطق اليوم، التى لم تتجاوز ساعة ونصف ساهم بشكل جيد فى عدم تسريب الامتحان، ولم يستطع الطلاب تسريب الأسئلة إلا بعد ساعة وعشر دقائق من بدء الامتحان، مضيفًا أنه تم ضبط 6 حالات غش بالفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ومن ضمنهم ابن مدير الأمن بالفيوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه لا يمكن السكوت على الغش، موضحًا أن الغش خيانة للمجتمع والأجيال القادمة.