نقيب الصيادلة: لدينا مشروع لتصنيع دواء لعلاج “فيروس سي”

أكد، دكتور يحيى عبيد نقيب الصيادلة، ان النقابة لديها مشروع تصنيع دواء مصري لعلاج “فيرس سي”.

وأضاف عبيد في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن النقابة ستعرض المشروع على رئيس الوزراء، حيث أن المادة المستوردة تباع ب6000 جنيه في المادة، ونحن سنستورد المادة الخام، وسيتم تصنيع الدواء في شركات مصرية ولم يتكلف سوى 2000 جنيهًا.

وتابع عبيد أن العلاج يقضي على المرض بنسبة 95% بمقابل 6000 جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، مطالبًا على الهواء بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعرض المشروع عليه للبدء فى إنتاجه بشركات قطاع الأعمال بعد مبادرة الرئيس للقضاء على الفيروس بمصر.

وأضاف أنه سيتم استيراد المادة الخام من الخارج ويتم تصنيعها بشركات قطاع الأعمال المصرية بدلا من إنتاج عقار سوفالدى لارتفاع ثمنه على المواطن.