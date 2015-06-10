أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو والصور.. حملة مكبرة لشرطة المرافق بدائرة قسم أول المنتزه وسيدي جابر

Google+ Print
بالفيديو والصور.. حملة مكبرة لشرطة المرافق بدائرة قسم أول المنتزه وسيدي جابر بالفيديو والصور.. حملة مكبرة لشرطة المرافق بدائرة قسم أول المنتزه وسيدي جابر

أثناء الحملة الأمنية

شنت شرطة المرافق بالإسكندرية، حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر المنتزه أول، قادها العميد محسن إبراهيم عبدالحميد مدير شرطة المرافق.

وذلك فى ضوء خطة مديرية أمن الإسكندرية للتصدى الحاسم والجاد لكافة صورالخروج على الشرعية والقانون وتفعيل دور شرطة المرافق فى التواجد الأمنى الفعال، وإستهدفت الحملة رفع وإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة من الطرق الرئيسية والميادين الهامة والمناطق المزدحمة بالباعة الجائلين والأسواق وإزالة جميع الإشغالات من أمام المدارس.

وشملت الحملة مناطق شارع الجلاء و سيدي جابر محطة وميدان الساعة وإستهدفت الحملة ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين وتسيير حركة المرور وضبط العناصرالإجرامية والخارجين عن القانون.

 

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»