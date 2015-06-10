بالفيديو والصور.. حملة مكبرة لشرطة المرافق بدائرة قسم أول المنتزه وسيدي جابر

شنت شرطة المرافق بالإسكندرية، حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر المنتزه أول، قادها العميد محسن إبراهيم عبدالحميد مدير شرطة المرافق.

وذلك فى ضوء خطة مديرية أمن الإسكندرية للتصدى الحاسم والجاد لكافة صورالخروج على الشرعية والقانون وتفعيل دور شرطة المرافق فى التواجد الأمنى الفعال، وإستهدفت الحملة رفع وإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة من الطرق الرئيسية والميادين الهامة والمناطق المزدحمة بالباعة الجائلين والأسواق وإزالة جميع الإشغالات من أمام المدارس.

وشملت الحملة مناطق شارع الجلاء و سيدي جابر محطة وميدان الساعة وإستهدفت الحملة ضبط حركة الشارع والحد من ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين وتسيير حركة المرور وضبط العناصرالإجرامية والخارجين عن القانون.

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