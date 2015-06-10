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“السادات الديمقراطي” يدين حادث “الكرنك‎”

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“السادات الديمقراطي” يدين حادث “الكرنك‎” “السادات الديمقراطي” يدين حادث “الكرنك‎”

10 يونيو 2015 | 9:00 مساءً

عفت السادات

أدان الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم بمحيط معبد الكرنك بالأقصر وأسفرت عن مصرع أثنين من الإرهابيين منفذي الحادث وإصابه شرطي.

وقال السادات في بيان له، أن تلك الأعمال الإجرامية لن تثني الدولة المصرية برجالها من الشرطة والقوات المسلحة عن أداء واجبهم في حماية وأمن الوطن ، ولن تثني الشعب المصري أيضا عن إستكمال طريقه في تحقيق الديمقراطية وإنهاء الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق وهي إجراء الإنتخابات البرلمانية.

وأشار رئيس الحزب الي أن إستهداف الجماعات الإرهابية للمناطق السياحية يهدف الي الإضرار بالإقتصاد من خلال حجب السائحين عن زيارة والترويج بأن الدولة غير أمنه وتعيش حالة من عدم الاستقرار.

وأكد السادات، أن الدولة المصرية قادرة التصدي وبكل حزم التصدي لمثل هؤلاء المتطرفون الذين يسعون في الأرض فسادًا، مشددًا على ضرورة مسانده الدولة في حربها ضد الإرهاب.

2015-06-10

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