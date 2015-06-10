نقيب الصيادلة: كان لدينا 12 شركة لصناعة الأدوية أُغلق منها أربعة

أكد نقيب الصيادلة دكتور محيي عبيد أنه تم فرض الحراسة على النقابة يوم 3 يونيو، وأضاف عبيد في مداخلة هاتفية للإعلامي “جابر القرموطي” في حلقة اليوم من “مانشيت”، أنه كان لدينا 12 شركة قطاع أعمال، أفلس منها أربعة والباقي 8 شركات، كما أوضح أن شركات الدواء المصري كانت تنتج 60% من الدواء المصري ودور النقابة هو توفير الدواء كاملاً، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال تنتج الآن 4% فقط من الدواء كما كشف أن ألبان الأطفال يتم إستيرادها بالكامل من الخارج.

وأكد نقيب الصيادلة أنه ينبغي إنشاء هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي لإنقاذ صناعة الدواء، مضيفاً أن هناك عيادات تقوم ببيع الأدوية للمرضى وهو دواء مغشوش ومهرب فالمسئول عن بيع الدواء هو الصيدلي وليس الطبيب.

وكشف عبيد أن مصر لم تقوم بإستيراد عقار الترامادول وأن وجد في الصيدليات فهو مغشوش ويعد بيعه جريمه يعاقب عليها القانون ويتعامل معاملة تاجر المخدرات .

وأكد دكتور يحيى عبيد على ضرورة إنقاذ صناعة الأدوية في مصر، حيث أن شركات الأدوية تتكبد خسائر كبيرة بسبب تداول الأدوية المغشوشة، وأضاف أن الدواء المصري الذي يباع في الصيدليات آمن وفعال أما ما يباع في العيادات وغيره فهو مغشوش.