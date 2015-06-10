10 قوافل ثقافية تجوب قري مركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد في رمضان‎

صرح محسن حسب وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل بمركز الخارجة يوم 15 رمضان بقرية شرق بولاق و 17 رمضان بقرية القطارة و 19 رمضان بقرية الجزائر و 21 رمضان بقرية بورسعيد و 24 رمضان بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل ثقافية بمركز الداخلة يوم 16 رمضان بقرية الشيخ مرزوق و 18 رمضان بقرية الهنداو و 20 رمضان بقرية القلمون و 22 رمضان بقرية الشيخ والي و 23 رمضان بقرية الكفاح بمركز الفرافرة .

و أوضح أن القافلة الثقافية تشمل تنفيذ محاضرات دينية و أمسيات شعرية و إبتهالات دينية و فقرة إبداعات تكشف عن مواهب الشعر والغناء والتمثيل و العزف الموسيقي من أبناء القرية المقام بها القافلة، بهدف إلحاق هذه المواهب لأقرب بيت أو قصر ثقافة لرعاية هذه المواهب والعمل علي تنميتها.