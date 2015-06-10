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10 قوافل ثقافية تجوب قري مركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد في رمضان‎

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10 قوافل ثقافية تجوب قري مركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد في رمضان‎ 10 قوافل ثقافية تجوب قري مركزي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد في رمضان‎

محسن حسب

صرح محسن حسب وكيل فرع  الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل بمركز الخارجة يوم 15 رمضان بقرية شرق بولاق و 17 رمضان بقرية القطارة و 19 رمضان بقرية الجزائر و 21 رمضان بقرية بورسعيد و 24 رمضان بمكتبة العامة بمدينة الخارجة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 5 قوافل ثقافية بمركز الداخلة يوم 16 رمضان بقرية الشيخ مرزوق و 18 رمضان بقرية الهنداو و 20 رمضان بقرية القلمون و 22 رمضان بقرية الشيخ والي و 23 رمضان بقرية الكفاح بمركز الفرافرة .

و أوضح أن القافلة الثقافية تشمل تنفيذ محاضرات دينية و أمسيات شعرية و إبتهالات دينية و فقرة إبداعات تكشف عن مواهب الشعر والغناء والتمثيل و العزف الموسيقي من أبناء القرية المقام بها القافلة، بهدف إلحاق هذه المواهب لأقرب بيت أو قصر ثقافة لرعاية هذه المواهب والعمل علي تنميتها.

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