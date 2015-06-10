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إنشاء وتجهيز 6 إدارات أوقاف فرعية و5 مساجد وصحن مسجد بالوادي الجديد‎

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إنشاء وتجهيز 6 إدارات أوقاف فرعية و5 مساجد وصحن مسجد بالوادي الجديد‎ إنشاء وتجهيز 6 إدارات أوقاف فرعية و5 مساجد وصحن مسجد بالوادي الجديد‎

المهندس أحمد طه العبادي

صرح  المهندس أحمد طه العبادي مدير عام الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الوادي الجديد، أن مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد تعلن الانتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز 6 إدارات أوقاف فرعية و5 مساجد وصحن مسجد بتكلفة إجمالية 6 مليون و 240 ألف جنيه.

وتابع إنه تم إنشاء إدارات ” القصر،موط ،الكفاح ،الفرافرة، بولاق ، المنيرة ” ومساجد التعمير بمدينة الخارجة والنور بحي السبط بالخارجة والجهاد بئر 1 بمركز الداخلة والراشدة الكبير، وإنشاء صحن لمسجدالشيخ ميمون بمدينة الخارجة.

وأضاف العبادي أنه جاري طرح والبت الفني والمالي لأعمال إنشاء وصيانة مساجد أخري بمركز ومدن المحافظة ضمن خطة العام المالي المقبل.

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